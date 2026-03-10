北海道・釧路警察署は、2026年3月9日、釧路市仲浜町に住む会社役員の男（61）を遺失物横領の疑いで逮捕したと発表しました。男は、2025年12月18日午後7時20分ごろ、釧路市中園町の資源回収施設で、落ちていた財布を1つ拾い、警察に届けるなど正規の手続きをせず、財布から現金14万1000円を横領した疑いがもたれています。警察によりますと、男は、財布から現金をぬきとった後、財布内に入っていた所有者のなんらかの個人情報がわか