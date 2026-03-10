セキトバイーストはこれまでの重賞9走が全て牝馬限定。牡馬相手に力試しの一戦となる。昨年エリザベス女王杯6着以来の調整過程について、山本助手は「放牧明けですけど、追い切るごとに良くなって及第点と言える状態」と順調さを伝えた。同じ休み明けで20キロのプラス体重で臨んだ2走前のアイルランドT10着については「東京への輸送を踏まえて仕上げたけど思ったより輸送しても体が減らなかった。精神的にどっしりしてきました