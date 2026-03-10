オリックスの長身２１３センチの新助っ人、ショーン・ジェリー投手（２８）が１０日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発する。来日初の敵地でのマウンド。マリン独特の強風対策も強いられるが、本人は至って自然体だ。「毎回新しいところで新しいことをするのは楽しみ。アメリカでも風の強い球場で投げたことはあるし、全く問題はない。自分の中では適応していかないと…と思っている」。開幕が近づく中、他球団の対策、研究に