巨人の阿部慎之助監督（４６）が９日、東京都内でＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会に出席。中継ぎ９人制で開幕を迎える見通しを明かした。日本代表に選出されている大勢、キューバ代表のマルティネスがＷＢＣを戦っているために不在。２人は勝利の方程式を担うだけに、勝ち残り次第では開幕に間に合うか不透明な状態にもなる。指揮官は「（大勢も）ヘロヘロになっているよ、精神的に」とおもん