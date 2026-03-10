フィギュアスケート女子で22年北京五輪団体銀メダルの樋口新葉（25＝ノエビア）が9日、現役引退を正式に発表した。「このたび、22年間続けた競技を引退しました。今日はサンキュー（3月9日）の日です。たくさんのサポート、応援ありがとうございます。これからはプロスケーターとして、社会人として、新しい人生を進んでいきます」などと自身のインスタグラムにつづった。樋口は昨年6月、今季限りで現役を退く意向を表明してい