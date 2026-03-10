柔道男子で２０２１年東京五輪６０キロ級金メダルの高藤直寿（３２）＝パーク２４＝が９日、都内で会見し「選手として一区切りを付けたことを報告します」と引退を発表した。会見の最後には所属先の後輩で、五輪男子６６キロ級２連覇の阿部一二三がサプライズ登場。花束を受け取り、笑顔を見せた。決断は日本代表選考に関わる２５年１１月の講道館杯で３回戦敗退を喫したこと。２４年パリ五輪は出場を逃し、２８年ロサンゼルス