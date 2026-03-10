「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（42）によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が9日に更新され、新年の餅について語った。松陰寺が「その時期に食べるべきものってあるじゃん。例えばクリスマスケーキ、節分だったら恵方巻き」と前置きし、「あれ、これ食ってねえランキング1位、餅です。お正月の」と語った。松陰寺は、「いつもしこたま食ってたの。正月と言