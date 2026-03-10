フィギュアスケートの世界ジュニア選手権で史上初の４連覇を達成した女子の島田麻央（１７）＝木下グループ＝が９日、エストニアから関西空港に帰国した。金メダルを手に「４回ともメダルを持って帰ってこられてうれしい」と笑顔。ＳＰ後に発熱に見舞われながら、周囲のサポートを受けて頂点に立ち「こんなに風邪ってきつかったっけ？」と笑い飛ばした。ジュニアでは敵なしの状態が続き、勝って当然のプレッシャーの中で戦って