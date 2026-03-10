巨人の中山礼都外野手（２３）が９日、超激戦の外野争いへの決意を示した。１０日のソフトバンク戦（宇部）に備え、東京から空路で福岡入りした。サポートメンバーとして侍ジャパンに同行、練習時間確保を目的としたファーム調整を経て１か月ぶりに１軍へ本格合流。１０日は「５番・右翼」で出場予定で「グラウンドで走り回って、暴れまわっている姿を見せられたら」と腕をまくった。準備は整った。キリッと表情を引き締めた。