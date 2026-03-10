“完全体”カムバックを目前に控えた世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＳＵＧＡが３３歳になった。９日に誕生日を迎えたＳＵＧＡ。１０日に日付が変わる時に自身のインスタグラムを更新。猫をかたどったものなど複数のバースデーケーキを前にして自身のショットをアップし「ありがとうございます」と感謝を記した。メンバーのＪ―ＨＯＰＥのインスタグラム・ストーリーズには練習スタジオ内でメンバーや多くのスタッフに囲まれ