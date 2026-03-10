ナショナルズは９日（日本時間１０日）、昨季自身初の２ケタ勝利をマークし、レッズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたザック・リテル投手（３０）と１年契約に合意したと、米各メディアが伝えた。２０２７年は相互オプション。身体検査がクリアになり次第正式発表される。金銭面はこの時点で明らかになっていない。昨季レイズでスタートした右腕は８勝と好調なピッチングを買われて７月末にポストシーズン進出を目指