ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日（日本時間10日）に1次ラウンドが行われた。A組はコロンビアが4―3でパナマに競り勝ち今大会初勝利。B組のイギリスも8―1でブラジルを破り今大会初勝利を挙げた。D組はドミニカ共和国が10―1でイスラエルに快勝し、3連勝で準々決勝進出を決めた。コロンビアは1次ラウンド敗退が決まっていた中、最終戦で1勝をもぎ取った。先発アルメイダが4回を無安打無失点で耐えると、打線は6