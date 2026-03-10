俳優の山粼賢人（３１）が９日、大阪市内で行われた主演映画「ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編」（１３日公開）の公開直前舞台あいさつに、共演の山田杏奈（２５）とともに登場した。この日は２４年公開のシリーズ前作を通じて交流のあった、大阪・箕面自由学園高のチアリーダー部のメンバーが客席に駆けつけ、金のポンポンを使ってサプライズの人文字を披露。黄金に輝く文字を目の当たりにした山粼は「感動しま