10日の西武戦で先発予定の才木が、快投で猛威を振るう花粉症を吹き飛ばす。今年のスギ花粉の飛散量は、過去10年の平均と比べて近畿で約3倍、関東・東日本では2倍超と予測される。大量飛散の年で、まさに今がピーク。「（症状は）とんでもないです」と苦笑いする右腕だが、「薬は飲んでいないです。気合と根性でいきます」と対策は昭和スタイルだ。テーマに掲げるのは直球の出力アップだ。2日の韓国代表との強化試合では、3回