阪神は9日、本拠地開幕戦となる31日のDeNA戦（京セラドーム）で行うセレモニーの内容を発表した。午後5時30分ごろからドーム内を暗転し、リーグ優勝した昨季の激闘を振り返る特別映像を放映。タイガースガールズによるダンスパフォーマンスを挟み、このたび特別に製作したチャンピオンリングを藤川監督や選手らに贈呈する。国歌独唱には小柳ゆきを起用。圧倒的な歌唱力で多くのファンを魅了し続ける歌姫の美声で、幕開けを彩る