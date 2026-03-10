俳優・見上愛（２５）と上坂樹里（２０）が９日、東京・渋谷のＮＨＫ放送センターで行われた、Ｗ主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（３０日スタート。総合・月〜金曜、前８・００）の第１週完成試写会見に登壇した。放送開始まで３週間。すでに撮影開始からは半年がたっている中で、２人は役を演じての心境の変化やドラマの見どころなどについて語った。真剣なまなざしと、時折見せる見上と上坂の笑顔の掛け合い。ドラマ