◇第80回JABA東京スポニチ大会第3日・予選リーグCブロックNTT東日本2―1日本製鉄かずさマジック（2026年3月9日神宮）NTT東日本は接戦に競り勝ち、開幕2連勝を飾った。同点の9回1死二塁から1番・道原が、スライダーを右越え二塁打しサヨナラ勝利。「とにかく何かを起こそうという気持ちで打席に入りました。ホッとしました」と喜びに浸った。10日のJR東海戦に勝利すれば、3連勝で決勝トーナメント進出が決まる。