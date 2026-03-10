◇大相撲春場所2日目（2026年3月9日エディオンアリーナ大阪）幕内・伯乃富士が9日、日本相撲協会に「左リスラン関節じん帯損傷約3週間の安静加療を要する」との診断書を提出し休場した。休場は2場所連続5度目で対戦相手の正代は不戦勝。先場所に痛めた患部を初日の欧勝馬戦で悪化させた。伊勢ケ浜部屋は日本相撲協会を通じ「再出場は状況を見て判断する」とコメント。また幕内・阿武剋も「左足関節捻挫で約14日間の通院