27日の開幕・巨人戦に先発する阪神のエース・村上が、生まれ変わった宿敵を警戒した。甲子園での練習後、「メンバーも変わる。岡本さんが抜けて、競争も激しい。新しく入った選手をしっかり見たい」と開幕までに新戦力をインプットする構えを示した。智弁学園（奈良）の先輩でもある岡本はWBCに出場中。3試合を終え打率.100（10打数1安打）と沈黙するが「近々大暴れしてくれる」と、10日チェコ戦以降の爆発に期待した。