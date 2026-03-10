巨人の阿部慎之助監督（４６）が９日、東京都内でＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会に出席。石塚裕惺内野手（１９）に「熱男」指令を出した。若き才能に求めるのは存在感。「何でアピールしていくの？若さでしょ」と注文を付け、グラウンドでの振る舞いを含めた姿から、変身することを促した。１０日に宇部で行われるソフトバンクとのオープン戦は若手主体でオーダーを組む方針。石塚は「８番・