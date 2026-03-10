フジテレビが2時間生放送の情報バラエティー番組を今月31日から始める。お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ニューヨーク」が司会を務める「超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜」（火曜後7・00）。9日、東京・台場の同局で行われた4月期の改編説明会で発表された。ゴールデン帯（午後7〜10時）で情報番組を生放送するのは、2003年の「とくダネ！発GO―ガイ！」以来で、2時間番組は初めて。「