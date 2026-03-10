ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が９日、東京都内でＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会に出席。「モチベーションの高め方への意識」を問われ、「一番大事にしているのは声」と回答。早朝に選手と一緒にトレーニングも行っており「声を張り上げて鼓舞して、高め合っていければ」と士気アップに努めていることを明かした。また、シーズンに向けて「日本一は当然目指すところ。達成するためにも全球