◇第80回JABA東京スポニチ大会第3日・予選リーグAブロックJR東日本4―4西濃運輸（2026年3月9日大田）JR東日本は4―4と引き分けたが2勝1分けで、決勝トーナメント進出を決めた。3―3の6回に代打の新人・初谷が一時勝ち越しとなる中前適時打。決勝打にはならなかったが、公式戦初安打初打点に「ベンチで“結果じゃないぞ”と言われ割り切れて打てました」と声を弾ませた。青学大ではDeNAドラフト1位の小田と同期で「（小