日本ハムの育成ドラフト１位・常谷拓輝内野手（２２）＝北海学園大＝が９日、エスコンフィールドでの練習に参加し、開幕前の支配下登録実現への意気込みを新たにした。５日から１軍に合流し、１１、１２日の楽天とのオープン戦（静岡）にも帯同が決定。「何としても結果は残したい。少しでも自分の持ち味が出せればいい」とアピールを誓った。５日から３試合に出場。７日のロッテ戦では左中間へ先制適時三塁打を放ち、三塁守備