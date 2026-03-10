阪神・伊原が今季から、新マットレスを導入してシーズンを迎える。開幕ローテーション入りを狙う2年目。フル回転のシーズンにすべく、パフォーマンスに直結する睡眠の質向上に目をつけた。「私生活から見直すべきところがあるんじゃないかと。やっぱり寝ることが一番リカバリーにつながるというところで、オーダーしました」ルーキーイヤーの昨季は、シーズン後半に失速した。6月までに16試合（先発10）で5勝2敗、防御率1・0