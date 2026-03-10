ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が９日、東京都内でＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会に出席。セ・リーグ５球団の監督と顔を合わせ「全チームがライバルです」と表情を引き締めた。今季から１軍で指揮を執る６０歳の将は「去年は６位でしたので。（１２球団の）監督最年長ですが、皆さんに胸を借りるつもりです」と強い覚悟を示し、巻き返しへ意気込んだ。