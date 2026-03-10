◇大相撲春場所2日目（2026年3月9日エディオンアリーナ大阪）義ノ富士が会心の相撲で安青錦を撃破した。出足は相手に食い止められたが、肩越しに左上手を引くと、右からの押し上げから畳みかけて寄り倒し。相手の上体を完全に起こす内容に「まわしを取った瞬間は“よし”と思ったけど、“止まったら駄目だ”と技を出し続けた」と勝因を挙げた。対安青錦を3勝1敗とし「2連覇した大関に勝てた」と自信の口ぶり。3日目の豊昇