北海道・網走警察署は、2026年3月9日、網走市つくしヶ丘6丁目に住む自称・デザイナーの男（78）を建造物侵入と窃盗未遂の疑いで逮捕しました。男は、網走市内の神社で3月9日午後3時ごろ、拝殿の中にある賽銭箱から現金を窃取しようとした疑いがもたれています。神社の宮司が通報し事件が発覚、防犯カメラの映像で男が浮上しました。男は警察の調べに対し「市民からお金を奪い取っている神社を取り締まりたかった」と容疑を一