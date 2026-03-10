期待の新助っ人が本拠地でベールを脱ぐ。阪神のイーストン・ルーカス投手（２９）が９日、甲子園での投手指名練習に参加した。１０日の西武戦で初めて甲子園のマウンドに上がる予定。同じアスリートとして大きな支えになっている、元ビーチバレー選手の愛妻も来日。充実の日々を送る左腕が頼れる家族と二人三脚で、ジャパニーズドリームに挑んでいく。心強い存在が、日本にやって来た。昨年１２月に結婚したばかりの妻・ブルッ