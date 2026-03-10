賃上げや格差の是正に取り組む連合新潟は春闘を前に3月9日、新潟労働局を訪問し、持続可能な賃上げに向けた環境整備や労働条件改善に向けた行政としての支援を要請しました。 【連合新潟小林俊夫 会長】「連合新潟12万人の内容を検討した要請書になっているので、ぜひ労働行政の推進にお役立ていただければ」9日、連合新潟の小林俊夫会長が新潟労働局に手渡したのは、今年の春闘に関する要請書です。この中で、連合新潟は「人手