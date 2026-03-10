3月に入り、厳しい冬を越えた春野菜の出荷が進んでいます。例年以上に手に取りやすい価格のものが多くなっているということです。 3月9日朝の新潟市中央卸売市場。【氏田陽菜アナウンサー】「3月に入り、出荷が増えている豆類。色鮮やかで、今が一番おいしいということです」【新潟中央青果渡辺清仁 課長】「九州産がメインだが、そら豆、グリーンピース、スナップエンドウ、絹さやエンドウやインゲンが入っ