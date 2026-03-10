阪神の才木浩人投手（２７）が９日、甲子園での投手指名練習に参加し、１０日に先発予定の西武戦（甲子園）へ苦手の花粉症を気合で乗り切ると誓った。調整ぶりは順調そのものだ。今季初の本拠地登板に向け、ボールにも力が入る。この日はキャッチボールとショートダッシュのみ。キレを出し、翌日の登板に備えた。２日のＷＢＣ強化試合・韓国代表戦では３回５安打２失点。前回登板よりイニング数を伸ばす見通しで、「真っすぐの