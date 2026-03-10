おととし、世界文化遺産に登録された“佐渡島の金山”ですが、その歴史を学ぶ機会は限られているのが現状です。このため、新潟県がIT企業と連携し、その歴史を学べるゲームを開発。3月末の公開を前に、ひと足早く新潟市の小学生がゲームを体験しました。 新潟市秋葉区にある新津第三小学校では3月9日。【藤森麻友アナウンサー】「授業が行われているという教室。児童たちはゲームに夢中になっています」