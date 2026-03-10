開成町は１０月分から、水道料金を平均１９・２５％引き上げる。もともと水道設備の維持管理などで水道事業の赤字が見込まれており、そこに光熱費などの物価上昇も伴っての料金改定となった。料金引き上げは２０１７年の改定以来。町によると、改定後の料金（２カ月で２０立方メートルまでの使用）は１４００円から１６３０円に上がり、使用量に応じて支払う超過料金も引き上げる。町の試算では、３人家族の一般家庭（２カ月で