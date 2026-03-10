3月10日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市中央区坪井（スピード違反）県道・・・熊本市南区富合町（スピード違反）県道・・・山鹿市鹿央町千田（スピード違反）国道57・・・菊池郡大津町引水（スピード違反）県道・・・阿蘇郡南阿蘇村河陰（スピード違反）国道266・・・上天草市大矢野町中（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞国道208・・・玉名郡玉東町木葉（携帯電話・シ&#