一面に咲き誇る春めき桜＝９日、一ノ堰ハラネ南足柄市発祥の早咲き桜「春めき桜」が一ノ堰ハラネ（同市怒田）で見頃を迎えている。ほのかな甘い香りを漂わせながら、房状に咲くピンク色の花が来訪者を楽しませている。市によると、同所には春めき桜が１１６本植えられており、見頃は今月中旬ごろまでという。散策を楽しんでいた市内在住の小泉喜美子さんは「毎年来ているけど、今年もとてもきれい」と目を細めていた。市は臨