「Snow Man」の佐久間大介（33）が9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。家族から幼少期の意外な様子が明かされた。佐久間の母、兄、弟が登場。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「ヤンチャだったんですか？」と聞かれた母は「ヤンチャじゃないですね」と言い「もう何もしゃべらなかったんですよ。幼稚園、小学校。おとなしいです。だから、声を覚えている子がいないんじゃないで