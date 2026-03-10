タレントの佐藤栞里（35）が9日、都内で「ケンタッキーフライドチキン」の新アンバサダー発表会に出席した。遠藤久社長から「幸せの天才」と紹介され「恥ずかしいけど、うれしいです」と照れ笑い。スナック感覚で食べられる新商品シリーズ「サクッとケンタ」は、最近始めたギターを練習している時に食べたいといい「練習しているとおなかが減る。気軽に食べられるし、（食べることで）幸せになってギターが上手になった気持ち