ＷＢＣ韓国代表が９日のオーストラリア戦（東京ドーム）に７―２で劇的勝利。１次ラウンドは２勝２敗でオーストラリア、台湾と勝敗数で並んだものの、失点率の差でＣ組２位通過を決めた。一方、８日に侍ジャパンに敗れ、Ｃ組の全日程を終えていた台湾は韓国の準々決勝進出で無念の敗退が決定した。だが、東京の地に確かな爪痕を残した。２０２４年に行われた「プレミア１２」で日本代表を破って初優勝。現地の期待はますます高