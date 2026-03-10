「レギュラー白紙」を明言している巨人の阿部慎之助監督（４６）は９日、?アピール合戦?をしている選手らに向けて、現在の心境を語った。今季、２年ぶりのリーグ優勝と１４年ぶりの日本一奪回を目指している阿部巨人。ベテラン、若手関係なく一からレギュラー争いが行われている。現在、チーム内競争は佳境を迎えており、特に三塁はプロ２０年目のベテラン・坂本や新外国人のダルベック、強打者のリチャードの他にも高卒プロ２