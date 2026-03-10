【経済指標】 主な米経済指標の発表はなし 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 トランプ大統領は、「イラン戦争はほぼ完全に終結している」と述べた。ＣＢＳ記者がＸでトランプ大統領との会話を投稿。大統領は「彼らには海軍も通信網も空軍もない」とも付け加えた。報道によると、トランプ大統領は戦争が自身の４－５週間というタイムラインを遥かに上回っていると繰り返した。 ＊片山財務相 ・石油備蓄