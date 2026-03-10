巨人の阿部慎之助監督（４６）が９日、石塚裕惺内野手（１９）に若さを前面に出してほしいと要望した。高卒２年目の期待の右打者はオープン戦打率１割４分３厘。結果以外の部分にも注目する指揮官は「何でアピールしていくのって若さでしょ」と大きな声、覇気のある前向きな姿勢を求めた。１０日のソフトバンク戦（宇部）は若手主体の予定で、必死なプレーに期待した。期待が大きいからこその熱いメッセージだった。阿部監督は