ドラフト2位・桜井（東北福祉大）が、本拠地バンテリンドームで11日に行われるヤクルトとのオープン戦で初先発する。「1軍のローテーションに入れるようにアピールして、チームが勝てるようなピッチングをしたい」と意気込んだ。2月23日のロッテ戦は2回2安打無失点。今月4日のDeNA戦でも4回を1安打無失点と、順調に結果を積み上げている。22歳の右腕は「ドラゴンズの中心選手になりたい。甘い世界じゃないと思うので頑張る」と