今季から先発に挑戦する広島・栗林良吏投手（29）が、“修正快投”を誓った。12日のDeNA戦（横浜）でオープン戦2度目の先発。今春の実戦登板では3者凡退斬りが一度もない上に、前回4日のファーム教育リーグ・中日戦では4回7安打3失点と乱れ「結果が出ていないのは自分だけ」と危機感を募らせる。先発枠争いに踏みとどまれるか、真価が問われる。先発挑戦元年。栗林は「不慣れ」であることを隠さず、いまだ自分に合うルーティン