広島の開幕投手候補・森下がマツダスタジアムで汗を流し、10日のDeNA戦（横浜）先発に備えた。前回4日のオリックス戦は、2番手で3回を1安打無失点の好投。直球は最速152キロを計測しており「スピードよりも質的なところがいいと思うので、そこは継続したい」と手応えをにじませた。10日は4イニングを予定。「ずっと対戦する相手なので、結果を求めて投げられたら」と意気込んだ。