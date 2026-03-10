右ふくらはぎ痛で戦線離脱した広島の大瀬良がマツダスタジアムを訪れ、キャッチボールや60〜70メートルの遠投に汗を流した。この日は3軍が休日で「肩は動かしておきたかった」と自主練習。5日の全体練習で痛めて「右下腿筋損傷」と診断され、8日から3軍でリハビリを開始していた。開幕は絶望ながら「右足でつま先立ちもできるし、大きなケガじゃない。ただ慌てて再発したら余計に長引く。気を付けながら、急いで…という気持ち