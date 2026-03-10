3月10日（火）の「相席食堂」は、“尾木ママ”こと尾木直樹が旅人の相席旅をお届けする。 ©ABCテレビ 江戸時代、藩主の堀田正睦が蘭学を振興したことから“学問の都”とも呼ばれる千葉県佐倉市。そんな街にやって来たのは、“尾木ママ”の愛称で親しまれる教育評論家の尾木直樹だ。40年以上にわたって教壇に立った経験を活かし、現在は子育てやいじめ問題などを中心にした講演や執筆活動を行っている。 ©ABCテレビ