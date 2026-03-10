歌手の松阪ゆうき（年齢非公表）が9日、都内で新曲「桜の花の木の下で」の発表会を行った。11日発売の同曲やカップリング曲「ただそれだけのこと」など5曲を披露。「たくさんの桜を満開に咲かせられるように、この曲を頑張って歌っていきたい」と意気込んだ。昨年10月にデビュー10周年を迎え「サントリーホールでオーケストラでやるのが夢。そして紅白歌合戦を目指して頑張りたい」と気持ちを新たにした。