阪神の藤川球児監督（４５）が９日、６月後半から週末の主催試合を、ナイター開催に移行するプランを明かした。東京都内でＪＥＲＡ×セ・リーグ「灯セ、みんなで。」プロジェクト記者発表会に出席。セ・リーグ６球団の監督が集結した中で、プロ野球界の近未来を紡ぐために私案を語った。球団では昨年から夏場の練習でクールビズを実施。今年はファームでも導入の必要性を訴えるなど、３つの改革案を提示し、安心安全な組織をつく