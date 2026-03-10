オリックス・山下が、新球の総仕上げに手応えを示した。11日のロッテとのオープン戦（ZOZOマリン）に先発予定の右腕は9日、千葉への移動前に大阪・舞洲で調整。同一リーグのライバル球団に対し、オフから取り組んできた「スラッター」を試す考えを明かした。「打者一人一人によって（反応は）違うと思うので。どんな反応があるか確認したい」宝刀のカーブとフォークに加えて習得した“第3の変化球”は、スライダーより変化量